VAR bol opäť proti Michalovciam. Nalomila ich smolná penalta a dorazil odchovanec

MICHALOVCE. Po dobrom výkone v prvom domácom zápase s Trnavou chceli rovnakým spôsobom futbalisti Michaloviec po prehre v Žiline pokračovať aj proti doteraz trápiacej sa Dunajskej Strede. Navyše, mohli ukončiť vyše trojročné čakanie na víťazstvo nad týmto súperom. Sčasti sa im to darilo, ale len v prvej polhodine. Penaltu za ruku michalovského kapitána Igora Žofčáka využil na otvorenie skóre Milan Dimun. Michalovčanom nevyšiel ani nádych do druhého polčasu, keď ich druhým gólom hostí definitívne zlomil ich odchovanec Matej Trusa.

A pomyselný klinec na konečných 0:3 zabili z poslednej akcie zápasu striedajúci maďarskí mladíci v drese DAC, 21- ročný Damir Redzic, ktorému na gól prihrával najmladší hráč ligy, 15-ročný Levente Bösze.

VAR ich nemá rád Zápas zlomila smolná penalta po polhodine hry. Žofčák po dlhej prihrávke na krídlo si dvihnutou rukou pýtal ofsajd Christiána Herca.

Ten z prvej centroval späť do šestnástky domácich, Žofčák ruku nestihol stiahnuť a Dimun sa z bieleho bodu nemýlil. „Chceli sme využiť ťažšiu situáciu v Dunajskej Strede. Vedeli sme, že ten tlak na nich bude väčší. Myslím si, že do tej penalty to bolo bez šancí a viac nervózne. Nevedeli sme sa presadiť my ani súper. Po penalte sme trošku odišli, možno by nás naštartovala penalta pre nás po ruke súpera,“ rozhovoril sa po zápase tréner Anton Šoltis. Narážal na situáciu, ktorá prišla vzápätí po otváracom góle na opačnej strane ihriska. Lopta trafila ruku Alejandra Mendeza, ale VAR už v štvrtom zápase po sebe zahral proti Michalovciam a penalta sa nekopala. VIDEO: Zostrih zo zápasu Michalovce - Dunajská Streda

„Mám pocit, že VAR hrá proti nám, ale na to sa nechcem vyhovárať. Keď bola penalta proti nám, tak si myslím, že aj táto ruka mala byť penaltová. Po prestávke sme chceli so zápasom ešte niečo urobiť, avšak súper bol lepší, rýchlejší a kombinačnejší. V strede poľa to bolo relatívne v poriadku. Vedeli sme si ich obranu otvoriť, ale zlyhávali sme vo finálnej fáze, kde naši hrotoví hráči nepodali optimálne výkony,“ dodal Šoltis.

Keď vojde prvá, bude to ľahšie Aj domáci útočník Matúš Marcin priznal, že nešťastná penalta dala mužstvo dole a už sa nedokázalo do zápasu vrátiť. „Začiatok bol celkom dobrý, ale od gólu prišiel útlm. Dalo nás to trochu dole. V druhom polčase sme sa s tým snažili niečo urobiť, ale to bolo málo. Doma sa vždy snažíme podať stopercentný výkon, dnes to nevyšlo. Nevychádzala nám vôbec medzihra. Ťažko povedať, čím to bolo. Možno nám chýbalo viac energie, viac pohybu, väčšia kvalita v kombinácii, ktorá viazla. S Trnavou to bolo práve naopak,“ priznal po zápase Marcin.

Michalovčania sa trápia v koncovke. Veď v štyroch zápasoch dokázali streliť jediný gól, aj ten dal v Žiline stopér Denys Taraduda. „Na tréningoch to zakončenie vyzerá v pohode. Možno sa potrebujeme viac upokojiť v tých gólových situáciách. Nemáme ich zas až tak veľa ako mužstvá, ktoré hrajú proti nám. O to viac sa musíme snažiť o to, aby hneď tá prvá vošla a potom to bude ľahšie,“ verí Marcin.

Dimun sa teší z reakcie Kapitán DAC Milan Dimun priznal, že po prehre v Banskej Bystrici a najmä po katastrofálnom výkone nebol týždeň pred zápasom v Michalovciach ľahký. „Po prehre v Banskej Bystrici to nebolo ľahké a určite sme si aj v kabíne niečo povedali. Museli sme sa zomknúť ako tím. Dnes sa to podarilo, boli sme kompaktní, každý vedel, čo má robiť a hrali sme jeden za druhého. Takto to má vyzerať a verím, že to takto bude aj pokračovať. Teším sa za tím, že sme takto zareagovali,“ povedal Dimun, ktorý premenenou penaltou naštartoval cestu za trojgólovým víťazstvom: „Ja už to mám dlhšie v hlave nastavené tak, že tie penalty chcem kopať a budem kopať. Len na konci minulej sezóny som to v Trenčíne prenechal Matejovi Trusovi, keďže mohol dať hetrik. Takže som si hneď zobral loptu a som rád, že to vyšlo na prvý gól v sezóne, hoci dávať góly nie je moja hlavná úloha.“

Michalovčanov dorazil Michalovčan Spokojný bol po zápase aj útočník Matej Trusa, ktorý druhým gólom v sezóne aj v zápase definitívne zlomil nádeje svojho materského klubu. Najprv vo veľkej šanci trafil tyčku michalovskej bránky, aby o minútu neskôr už hlavou skóroval. „Hovoril som si, že príde ďalšia a prišla,“ pousmial sa po zápase pri otázke, čo mu preletelo hlavou po prvej nepremenenej tutovke.

„Určite je to iné, keď dám gól Michalovciam, ale ja mám svoje osobné ciele. Sme spokojní, vyhrali sme o tri góly po dobrom výkone a verím, že nás to nakopne. Už sme potrebovali takúto vzpruhu, všetci hráme preto, aby sme vyhrávali a od nás sa to aj očakáva,“ zdôraznil Trusa. Po hlavičkovom súboji s domácim stopérom Taradudom dohrával zápas so zašitou a obviazanou hlavou: „Bol to normálny súboj v strede ihriska. Je to len pár stehov, zažil som už aj horšie.“

Vrátia sa fanúšikovia? Po prehre v Banskej Bystrici sa hráči aj realizačný tím DAC dostal do sporu s vlastnými fanúšikmi. A tak na tribúne v Michalovciach videla víťazstvo svojho tímu len desiatka naozaj najvernejších. „Ľutujeme, čo sa stalo v Banskej Bystrici, futbal niekedy prináša takéto situácie a chápem ich postoj. Vieme, že potrebujeme zlepšiť veľa vecí na ihrisku aj mimo neho. Po tom minulom týždni nemôžeme povedať nič. VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Michalovce - Dunajská Streda

V Bystrici sme hrali zle, riešili sme aj niektoré veci zle. Uvedomujeme si to, ale chcem s maximálnou pokorou poprosiť fanúšikov, aby na náš domáci zápas prišli a pomohli mužstvu, lebo spolu sme silnejší. Bola to naša chyba, aj tieto veci musíme zlepšiť,“ ospravedlňoval sa a prosil Muñoz fanúšikov pred budúco týždňovým domácim zápasom proti Podbrezovej, ktorá po zlom začiatku súťaže nasúkala Skalici sedem gólov. Tabuľka Niké ligy