S Trnavou sa lúči veľké meno. Uvidíme, čo bude v lete, vyhlásil Ďuriš

Najskôr váhal, no nakoniec prišiel. Pomohol dohovor od Martina Škrtela.

TRNAVA. Marca Djuričina vyradilo podozrenie na vážne ochorenie. Trnava sa kvalifikovala do Európskej konferenčnej ligy, preto potrebovala posilu na hrot.

V Trnave predtým dosiahol veľký míľnik. Práve proti Michalovciam strelil na jeseň stý gól v kariére a vstúpil tak do Klubu ligových kanonierov.

Pridal sa tak do spoločnosti, v ktorej sú Ladislav Kubala, Jozef Adamec, Marek Hamšík, Robert Semeník, Pavol Diňa či Szilárd Németh.

„Je to veľké zadosťučinenie. Za to, čo všetko som futbalu obetoval.

Aktuálne nemám veľmi čas premýšľať nad tým, čo som dosiahol. Keď však zavesím kopačky na klinec, bude to iné. Potom mi to dôjde oveľa viac. Bude to mať veľkú hodnotu,“ povedal v nedávnom rozhovore pre Sportnet Michal Ďuriš.