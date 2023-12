Trnava zakončila jesennú časť víťazne, Michalovce napodobnili ViOn

Peter Struhár, tréner Michaloviec: „Do Trnavy sme išli s tým, že keby sa nám tu podarilo bodovať, bolo by to veľmi dobré. Boli sme si vedomí, že Trnava hrala ťažký zápas v Turecku, mala problémy rovnako ako my so zranenými hráčmi, určite aj unavenými. To sme chceli využiť. Náš vstup do zápasu nebol, ako sme si predstavovali. V týždni sme niečo nacvičovali, museli sme niečo zmeniť, lebo nám pre zranenie vypadli dvaja hráči, ďalší bol vykartovaný. Prvý polčas z našej strany nebol dobrý, Trnava mohla ísť hneď na začiatku do vedenia, čistý gól na hlave mal Michal Ďuriš. Prežili sme to. Potom sme trochu z tlaku vyšli, boli sme aj my nebezpeční, mali sme šancu Marcinom, trafili sme brvno. Nepadlo nám to tam, z protiútoku a ďalšieho útoku sme inkasovali po nie veľmi nebezpečnej situácii. Súper strelil gól z efektívneho priestoru streľby. Išli sme do šatne s jednogólovým mankom. V kabíne prišlo aj k tvrdším slovám, za druhý polčas chalanom ale chcem poďakovať, zlepšili sa. O veľkú šancu Marcina sme boli po zmene strán nebezpečnejší, ale Trnava dnes v globále zaslúžene vyhrala.“

Michal Gašparík, tréner Spartaka: „Spolu s realizačným tímom sme boli spokojní so vstupom do zápasu. Po veľkom zápase v Turecku prísť do ligového kolotoča, keď je v hľadisku minimum ľudí, nie je jednoduché nastaviť sa v hlavách. Chalani ukázali charakter, výborne prepli a druhý polčas bol viac-menej v našej réžii. Len… Hazardovali sme s výsledkom, mohli sme dať tri – štyri góly už v prvom polčase a keď také šance nepremeníte, väčšinou sa to vráti, súper vás v takýchto zápasoch obvykle potrestá. Chvalabohu trafili brvno. Mali sme tam potom protiútok na konci prvého dejstva, ktorý rozhodol o zápase. V druhom polčase už vyložené šance neboli, zbytočne sme to dramatizovali do konca, odchádzali nám sily, ale sme spokojní s troma bodmi, ktoré sme potrebovali. Získali sme o dva body viac ako minulý rok o takomto čase, hrali sme 33 zápasov. Zvládli sme to až nad očakávania, výsledkovo sme zvládali aj ligu. Sme na umiestnení, na ktorom sme chceli byť. Síce to bude v tejto sezóne veľmi ťažké, ale budeme sa biť o to, aby sme si zaslúžili Európu a umiestnenie aj do budúcej sezóny.“