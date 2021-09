Messi je svetová extratrieda, vraví Pochettino. Obaja fandia rovnakému klubu

"S Leom sa ešte nepoznáme detailne na to, aby som mohol o ňom dlho rozprávať. Je to však svetová extratrieda, o čom nikto nepochybuje.

A s novými hráčmi ako Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi či Gianluigi Donnarumma to iné ani nemôže byť. PSG štartuje svoju púť skupinovou fázou Ligy majstrov 2021/2022 stredajším súbojom na trávniku belgického FC Bruggy.

"Liga majstrov je mimoriadne atraktívna, ale zároveň nepredvídateľná súťaž. Nikdy to nie je tak, že automaticky vyhrá ten, kto má najlepších hráčov. Na celkový triumf treba aj dávku šťastia. My sme urobili veľké investície na to, aby sme sa o to pokúsili.

To isté si však myslia aj u našich súperov v Anglicku, Španielsku, Taliansku či Nemecku. Uvedomujeme si tlak, ktorý je s tým spojený, ale chceme byť súčasťou futbalovej histórie. Za ten konečný zážitok to za to stojí," skonštatoval Pochettino.