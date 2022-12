Bol na olympiáde, žiari aj dnes. Lipčák má 46 rokov a je najlepší

Brankár Martin Lipčák dnes stále chytá, má 46 rokov. A keby len chytal, on je v celej súťaži najlepší na svojom poste!

SABINOV. V čase, keď nastúpil za Slovensko na olympiáde v Sydney, niektorí jeho súčasní spoluhráči ešte neboli na svete. Iní chodili do materskej alebo základnej školy. Písal sa rok 2000.

„V prvom rade ma to milo prekvapilo, ocenenie si veľmi vážim. Nie je len moje, zásluha patrí celému mužstvu.

„Nóó, je to v pokročilom veku,“ pousmial sa na úvod Lipčák.

Uspieť v plejáde brankárov – v tohtoročnej Jedenástke roka hlasovali tréneri až 25 tímov – nebolo vôbec jednoduché.

Aj to je dôkaz o jeho stále vysokých brankárskych kvalitách. Tie si neustále cibrí, keďže pôsobí ako tréner brankárov v akadémii FC Košice.

„Cítim sa stále dobre a pre klub sa snažím odviesť maximum. Myslím si, že sa mi to darí. Pokiaľ budú v Sabinove so mnou spokojní a zdravie mi bude slúžiť, nejaký rôčik-dva by som možno ešte skúsil. Uvidíme,“ poznamenal Lipčák.