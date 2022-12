Východ má netradičnú Jedenástku roka. Havrilla: Ideme opäť do neznáma

Z ocenených futbalistov dostal najviac hlasov – jedenásť - Kamil Zekucia zo Spišskej Novej Vsi, pre ktorého to bolo v krátkom slede druhé prvenstvo tohto rangu.

Vzhľadom na okolnosti bol počet hlasujúcich trénerov nezvyčajne vysoký. Do ankety sa ich zapojilo až 25. Najúspešnejšie si počínal Roman Lazúr z Vranova nad Topľou, ktorý správne určil mená šiestich laureátov.

Spišiaci boli v uplynulej sezóne zdatným súperom Prešova, momentálne vedú tretiu ligu. Ich hráčom pribudli do vitríny individuálne ocenenia.

„Vôbec som to nečakal, na východe je veľa kvalitných hráčov. Hlas ich dostalo vyše sto, ja najviac. Prekvapilo ma to,“ netajil Zekucia.

„Bol to veľmi úspešný rok. Ocitol som sa v najlepšej jedenástke novej súťaže, teraz aj v tejto. Veľmi si to vážim. Ďakujem trénerom, oni najlepšie vedia, kto aké výkony predvádza. Budem sa ich stále snažiť podávať čo najlepšie,“ skonštatoval Zekucia.

Keďže vlani žiaril v tretej lige a Tatranu vystrieľal postup 41 gólmi, nechýba ani v najlepšej regionálnej jedenástke.

Aj on si získané ocenenia veľmi váži. „Je to výsledok mojej práce, ktorú dennodenne odvádzam. Poctivo som trénoval a na ihrisku sa mi to vrátilo. Ďakujem všetkým, ktorí mi dali svoje hlasy. Som rád, že som ich svojimi výkonmi presvedčil,“ povedal Dolný.