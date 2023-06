Ešte to nie je: Dedko, sadni si na lavičku. Janečka hral naposledy, má to háčik

Bolo to napäté, aj ja sám som bol dosť nervózny. Držal som sa, aby som nebol kritický, ale v nejakej 60. - 65. minúte som použil už aj tvrdšie slová na vlastných hráčov. Aj keď oni tvrdia, že je to u mňa normálna vec, tentoraz som bol fakt nervózny, lebo som videl, že sú strašne zviazaní.

Keď som prichádzal do Spišskej – o chvíľu tomu budú dva roky – s vedením sme si sadli a povedali, aké sú naše priority, kde by sa mal klub posúvať. S tým, že výkladnou skriňou je, samozrejme, A-tím.

Vaše mužstvo má v aktuálnej sezóne na konte 22 výhier a len dve prehry. To, že ide o zaslúžený postup, by asi dokázal spochybniť málokto.

V našej hre bolo veľa nevynútených chýb a bojazlivosti. Beriem, že chlapci nie sú skúsení a nikdy asi nehrali o postup, ale ak by sme si to nechali ujsť, boli by sme zrejme hlupáci.

Ja som bol vždy maximalista, ktorý sa počas celej kariéry snažil dosiahnuť čo najviac. Už vtedy som tvrdil, že chcem, aby sme do dvoch rokov postúpili do druhej ligy.

Pre niektorých to možno boli silné slová a ťukali si na čelo, ale išli sme si za svojim cieľom. Už minulý rok sme boli veľmi blízko, akurát sme to nezvládli, pretože sme mali do činenia s oveľa silnejším súperom (Tatranom Prešov, pozn. red.), čo sa týka histórie aj diplomacie. Nezvládli sme to v hlavách, hoci sme to mali vo svojich rukách.