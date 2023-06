Najprv horor, potom obrovská radosť. Spišiaci oslavujú postup do druhej ligy

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Posledný krok býva najťažší. O tom, že to nie je len klišé, sa najnovšie presvedčili futbalisti Spišskej Novej Vsi.

Tá na ukazovateli skóre dlho svietila. Keďže Lipany, druhý najlepší tím III. ligy Východ, viedli na ihrisku Slávie TU Košice, stačil jeden inkasovaný gól a oslavy Spišiakov by sa znova minimálne odkladali.

Už začiatok zápasu bol prekvapivý. Žiaden oťukávací úvod sa nekonal. Rimavskú Sobotu poslal do vedenia v 5. minúte Csaba Juhász, o ďalších päť minút vyrovnával Kamil Zekucia.

Spásonosný okamih z pohľadu domácich prišiel v 88. minúte, keď sa znova presadil Zekucia. V 90. minúte prikrášlil skóre na konečných 3:1 striedajúci René Csejtey.

Hlavný rozhodca Bálint Kišš krátko na to ukončil stretnutie.

„Spadol mi kameň zo srdca. Dva roky sme bojovali na špici tretej ligy a po mojom druhom góle to všetko opadlo. Nebolo to jednoduché, mali sme zviazané nohy, ale našťastie sme to zvládli,“ hovoril s viditeľnou úľavou v hlase hrdina rozhodujúceho duelu Kamil Zekucia.