Hamšík zažil úspešný rok. Rozlúčku v reprezentácii si užil, ocenenie od prezidentky nečakal

Po titule vypuklo v meste šialenstvo

Bol to jeden z mojich najpamätnejších dní. Slovami sa ani nedá opísať ten moment, keď som zdvihol trofej. Dlho som na to čakal a nakoniec som sa dočkal," zaspomínal si 35-ročný stredopoliar na svojom oficiálnom webe.

"Nebolo to jednoduché. Dlho som rozmýšľal, no po pätnástich rokoch som sa rozhodol uzavrieť významnú a nádhernú časť mojej futbalovej kariéry. Bola to dlhá a krásna cesta, na ktorú som veľmi pyšný.

Zápas s Čile? Veľká pocta

"Bol to zápas, v ktorom bolo všetko a hlavne obrovské emócie. Bola to pre mňa veľká pocta. Bola to absolútna špička, čo sa týka atmosféry. Naplno som si to užil. Neskutočné.

Nikdy som tak v reprezentácii neplakal, bolo to prvýkrát. Keď som videl moje číslo sedemnásť, tak sa to vo mne všetko spustilo. Bola to najsilnejšia chvíľa, splnil sa mi sen.

Budem na to spomínať, až kým nezostarnem. Aj dnes, skoro dva mesiace po stretnutí, môžem povedať iba to, že ďakujem," dodal Hamšík ku svojej reprezentačnej rozlúčke v Bratislave.