Asensio zostrelil svoj dlhoročný klub hetrikom. Góly preto neoslavoval

"Odohral veľmi dobrý zápas. Nastúpil na pravom krídle, táto pozícia mu sedí ako uliata a dokáže z nej byť nebezpečný pre súpera. Je to veľmi kvalitný hráč, veľa si od neho sľubujeme. Dnes to bol jeho večer," zložil Asensiovi kompliment Ancelotti.

"Som nadšený z toho, ako to celé vypálilo. Od začiatku do konca sme kontrolovali priebeh zápasu. Som rád, že mi dal tréner šancu od začiatku. Tvrdo som pracoval, aby som sa po dlhšom čase dostal do základu.

Mám radosť z vysokého víťazstva a tiež z mojich gólov. Mrzí ma jedine to, že som ich strelil proti klubu, ktorý nosím odmalička v srdci. No aj taký býva futbal," dodal Asensio, ktorý ako hráč Realu prežil svoj prvý trojgólový večer.