Manchester City získal svoju prvú trofej v tejto sezóne. Napínavý duel museli rozhodnúť až penalty

Superpohár UEFA

Prvú strelu na bránu vyslal už v 2. minúte Erik Lamela zo Seville, no lopta letela mimo ľavej žrde.

PIREUS. Futbalisti Manchestru City zvíťazili v súboji o Superpohár UEFA nad FC Sevilla 2:1 po pokutových kopoch. Citizens museli zápas vyrovnávať, podarilo sa to Coleovi Palmerimu v 63. minúte.

Strelecky sa predviedol aj Cole Palmer v 7. minúte, no jeho ďalekonosná strela išla len do rúk pozorného brankára Bona.

Dvadsiatapiata minúta priniesla prvý gól zápasu, o ktorý sa postaral Youssef En Nesyri zo Seville. Hrotový útočník si zbehol na center do šestnástky, ktorý kopol Acuna a zakončil hlavou do brány Edersona.

Prvú žltú kartu v dueli inkasoval Loic Bade zo Seville, ktorý poslal k zemi protihráča. Do polčasu si už žiaden tím nevypracoval väčšiu príležitosť. Aktívnejší boli šampióni Ligy majstrov, ktorý v prvom dejtstve mali držanie lopty 72:28 percent.

II. polčas:

Väčšiu aktivitu vyvíjali aj v druhom polčase anglickí majstri, no prvý pokus mali hráči Seville. V 50 minúte poslal En Nesyri mierne nadvihnutú loptu na Edersona, ktorý to trafil len do stredu brány.