Guardiola nečakal jednoznačnú výhru, vyzdvihol kľúčovú vlastnosť

"Los Colchoneros" prišli do Anglicka s defenzívnou taktikou, City viac ako hodinu márne hľadalo cestu pred bránu Jana Oblaka. V 68. minúte však Guardiola vymenil hneď troch hráčov a ťah ihneď priniesol úspech.

"Nečakal som, že vyhráme 3:0. Vedel som, komu čelíme. Súperovi, ktorý je spolu dlhé roky. Atlético bránilo výborne, kompaktne a do hĺbky poľa. My sme boli trpezliví. Proti takýmto mužstvám treba mať trpezlivosť.

Čakajú na vás a chcú vás dostať do úzkych. Kevin mohol skórovať ešte raz, no je to dobrý výsledok," vyjadril spokojnosť po stretnutí Guardiola podľa AFP.