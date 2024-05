Dortmund zarobí o milióny viac, ak vo finále Ligy majstrov prehrá

BRATISLAVA. Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund sa po postupe do finále tohtosezónnej edície Ligy majstrov ocitol v pomerne zaujímavej situácii.

Ako uvádza web dailysports.net, vestfálska značka zarobí omnoho viac peňazí, ak vo finále proti Realu Madrid prehrá.

Kartami nečakane zamiešal Angličan Jude Bellingham, ktorý pred aktuálnou sezónou 2023/2024 prišiel do Realu Madrid práve z Borussie Dortmund.

Podstata spočíva v tom, že víťazstvo v LM by mohlo BVB priniesť do klubovej pokladnice 20 miliónov eur od Európskej futbalovej únie (UEFA), no v prípade prehry by Borussia na základe klauzuly v dohode o prestupe Bellinghama do Realu Madrid dostala od španielskeho klubu dohodnutý bonus v podobe 25 miliónov eur.