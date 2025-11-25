Zomrel päťnásobný šampión Serie A. Mal príbuzenský vzťah s Gianluigim Buffonom

Vo veku 95 rokov zomrel v utorok bývalý taliansky futbalový brankár Lorenzo Buffon.
Preslávil sa v 50-tych rokoch minulého storočia, keď s AC Miláno získal štyri majstrovské tituly.
Piatu trofej pre šampióna Serie A pridal v sezóne 1962/63 už ako brankár mestského rivala Interu, informovala DPA.
Lorenzo Buffon mal príbuzenský vzťah s Gianluigim Buffonom, 176-násobným reprezentantom Talianska a majstrom sveta z roku 2006.
Bol bratrancom jeho starého otca. Okrem oboch milánskych klubov pôsobil L. Buffon aj v FC Janov a Fiorentine. Za Taliansko chytal v 15 medzištátnych zápasoch, predstavil sa aj na MS 1962 v Čile.
„Jeho ruky, ktoré boli ako kliešte, urobili z AC Miláno veľký klub v 50-tych rokoch. Lorenzo, veľkolepý, dobrý muž s veľkým červeno-čiernym srdcom, nás opustil.
S veľkými emóciami sa lúčime s Lorenzom Buffonom a uctievame jeho pamiatku,“ uviedlo AC Miláno na sociálnej sieti X.