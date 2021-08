Bartoša pripravil o hetrik nekonečný VAR. Nadstavený čas trval štvrťhodinu

Lenže prišlo štvrté kolo a Liptáci sa dočkali nielen prvého bodu, ale aj víťazstva. A to dokonca nad vtedajším lídrom tabuľky a pohárovou Európou ošľahanou Žilinou. V popradskom NTC zdolali favorita 2:1, hoci po polčase prehrávali.

Po prehrách so Slovanom Bratislava (1:4), FK DAC 1904 Dunajská Streda (1:3) a FC Spartak Trnava (0:4) sa s nulou na konte bodov a so skóre 2:10 krčili na dne tabuľky Fortuna ligy.

Zatiaľ čo Žilina klesla z prvého na tretie miesto v tabuľke, Liptovský Mikuláš poskočil z dvanástej na jedenástu priečku.

VAR skúmal situáciu niekoľko minút

Hostia viedli od 35. minúty po premenenom pokutovom kope Patrika Mysloviča, ale dva zásahy Richarda Bartoša zo 68. a 75. minúty znamenali trojbodový obrat pre domácich.

"Veľmi si vážime toto víťazstvo, lebo je to prvá výhra Liptovského Mikuláša v najvyššej súťaži. Je to o to krajšie, že sme zdolali súpera, ktorý je momentálne najlepší na Slovensku a je na víťaznej vlne. Dokonca sme zápas otočili, čo je ešte cennejšie,” cituje Richarda Bartoša denník Šport.