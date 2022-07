Weiss ml. o svojom góle: Naposledy sa mi niečo také podarilo v prípravke

"Belasí" prehrávali ešte v 114. minúte 0:1 a zdalo sa, že vstup do futbalovej Európy vôbec nevyjde podľa ich predstáv.

"Polovica šatne mi neverí, že to bol zámer. Videl som, ako brankár vybehol a som rád, že mi to tam padlo." uviedol Weiss ml. pre oficiálnu webstránku bratislavského klubu. Následne priznal, že takýto gól nestrelil už veľmi dlho:

Slovan pritom ťahal väčšinu zápasu za kratší koniec a gruzínsky majster ho dostával pod tlak najmä v úvodnom polčase.

"Vedeli sme, že by neúspech znamenal pád o dve súťaže nižšie, hrali sme teda naplno. Nepamätám si, že by som bol niekedy tak dlho bez lopty. Ďalšie stretnutia budú mať zrejme väčšiu kvalitu, no toto bol ten najväčší krok," dodal stredopoliar.

"Dnes neexistuje ľahký súper, Dinamo Batumi je skvelé mužstvo. Nie je tu žiaden hráč, ktorý by odkopával a nevedel pracovať s loptou," opísal súpera tréner Vladimír Weiss st.

Jeho tím inkasoval v 104. minúte, keď sa dostal cez troch obrancov z pravej strany Zuriko Davitašvili.

Na jeho gól odpovedal po krátkej prestávke Tigran Barseghjan, ktorého strela skončila v sieti po teči domáceho Giorgiho Rechviašviliho.

Slovan sa stretne v ďalšej fáze s Ferencvárosom Budapešť, dovtedy ho však čaká aj štart Fortuna ligy, ktorú začne v sobotu na ihrisku nováčika z Podbrezovej.

"Máme náročný program, musíme sa pripraviť na začiatok ligy a potom nás čaká Ferencváros. Opäť to bude náročná bitka, potrebujeme hrať rozumne, organizovane a dosiahnuť výsledok, ktorý nám zabezpečí vypredaný štadión v odvete.