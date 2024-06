Opustí Citizens? Belgická hviezda sa nebráni prestupu do Saudskej Arábie

LONDÝN. Belgický futbalista Kevin De Bruyne je naklonený myšlienke eventuálneho odchodu do Saudskej Arábie po vypršaní zmluvy s Manchestrom City, ktorá ho s úradujúcim anglickým šampiónom viaže do budúceho leta.

O zmene prostredia sa údajne rozprával už aj so svojou manželkou Michele.

"V rodine vedieme takéto rozhovory. Zmluvu mám už len na rok a musím premýšľať, čo bude ďalej. V mojom veku som otvorený všetkému.

Ak by som išiel do Saudskej Arábie na dva roky, dokázal by som si zarobiť pekné peniaze. Musím to dôkladne zvážiť," uviedol 32-ročný krídelník v rozhovore pre denník Het Laatste Nieuws.