Katar si zahrá s ďalším slovenským tímom. Bude to sviatok futbalu, vraví tréner

Bude to už druhá konfrontácia Kataru so slovenským tímom. V tej prvej sa stretli s TJ Partizán Domaniža, ktorá pôsobí v piatej lige.

Na turnaj sa Katarčania pripravujú v Rakúsku a v rámci prípravy sa v utorok stretnú so slovenským druholigistom FC ŠTK 1914 Šamorín .

Amatéri boli v zápase s účastníkom svetového šampionátu blízko senzácie. Prehrali iba 2:0, dlho držali bezgólový stav.

Zápas proti Kataru však bude špeciálny aj pre Šamorínčanov.

„Povedal som hráčom v šatni, že to je pre nás sviatok futbalu. Je to výnimočná udalosť, málokedy sa niečo také podarí. Všetci sa na to tešíme,“ uviedol pre Sportnet tréner ŠTK Michal Kuruc.