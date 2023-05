Brankár Slovana mal smolu, ale môže veľa dokázať. Je obchodná príležitosť, tvrdí agent

Ešte to úplne definitívne nie je, ale zatiaľ to k tomu pravdepodobne smeruje. Na základe hráčovho želania sme pracovali na novej zmluve v Slovane. Rokovania boli dlhé, trvali od začiatku roka. Nakoniec sa hráč rozhodol zmluvu so Slovanom nepodpísať.

Napriek tomu, že by sa mu v porovnaní s predošlou zmluvou výrazne zlepšili finančné podmienky. Proste sa rozhodol inak. Ak to bude v jeho prípade destinácia Rusko, tak od toho dávame ruky preč. Momentálne na transferoch do Ruska nepracujeme, vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu je to pre nás neakceptovateľné.