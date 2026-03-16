Na čele Barcelony neprišlo k zmene. Budú to najlepšie roky našich životov, hovorí Laporta

Joan Laporta bol v nedeľu znovuzvolený za prezidenta futbalového klubu FC Barcelona na ďalších päť rokov.
Šesťdesiattriročný funkcionár získal vo voľbách 68 percent hlasov, jeho protikandidát Víctor Font necelých 30 percent. Katalánsky veľkoklub o tom informoval na svojej webovej stránke.
„Výsledok je ohromujúci a dáva nám toľko sily, že sme nezastaviteľní. Prichádzajú vzrušujúce roky; budú to najlepšie roky našich životov,“ vyhlásil Laporta, ktorému Font zagratuloval k nespochybniteľnému víťazstvu.
Laporta viedol Barcelonu už v rokoch 2003 až 2010. Do funkcie sa vrátil v marci pred piatimi rokmi, keď sa klub nachádzal v zložitej finančnej situácii spôsobenej drahými nákupmi hráčov počas vlády predchádzajúceho prezidenta Josepa Bartomeua a finančnými dopadmi pandémie COVID-19.
Kvôli pravidlám finančného fair play španielskej ligy si Barcelona nemohla dovoliť predĺžiť zmluvu s Lionelom Messim. Hviezdny argentínsky útočník a držiteľ rekordných ôsmich Ballon d'Or preto v lete 2021 odišiel do Paríža Saint-Germain.
V snahe zlepšiť finančnú situáciu predala Barcelona 25 percent televíznych práv na španielsku ligu na nasledujúcich 25 rokov.
Dlh klubu však počas uplynulého Laportovho vedenia vzrástol z 1,3 miliardy eur na viac ako dve miliardy eur. Font sa v kampani snažil vykresliť Laporteho ako nezodpovedného manažéra, ktorý zničil budúcnosť klubu. Laporta však tvrdil, že klub zachránil pred bankrotom a že potrebuje ďalšie funkčné obdobie na dokončenie práce.
K znovuzvoleniu mu pomohli aj súčasné výkony tímu pod trénerom Hansim Flickom. „Blaugranas“ v tejto sezóne ovládli španielsky Supercopa de España, ligu vedú o štyri body pred Realom Madrid a sú v osemfinále Ligy majstrov. Iba v Copa del Rey vypadli v semifinále s Atléticom Madrid aj so Slovákom Dávidom Hanckom.
Laporta obhajoval finančné riadenie Barcelony tým, že klub znížil výdavky na platy hráčov a zvýšil príjmy. Rast dlhu spôsobila aj rekonštrukcia štadióna Camp Nou. Keď bude najväčší štadión v Európe dokončený, čo by sa malo stať budúci rok, príjmy klubu sa vďaka tomu výrazne zvýšia.
„Musíme teraz v Lige majstrov vyradiť Newcastle United., čo je pre nás veľmi dôležité, a udržať si štvorbodový náskok pred Realom. Sme veľmi hrdí na odvedenú prácu a členovia klubu sa vyjadrili jasne: musíme dokončiť štadión, upevniť ekonomické oživenie a pokračovať s klubovou akadémiou ako ústredným projektom Barcelony,“ povedal Laporta.
Vo voľbách hlasoval aj tréner Flick a niektorí hráči mužského i ženského futbalového tímu, rovnako ako v ostatných športových tímoch Barcelony vrátane basketbalu či hádzanej.