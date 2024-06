Vyslanec UEFA sa prihovoril žiakom v Bratislave. Ak nevyhrá Nemecko, budú to Slováci, povedal

Treba diskutovať o tom, o čom sa mladí bavia, teda o športe, o futbale, nie o politike. Nájdite si nových kamarátov, vyťažte z toho čo sa dá. Rád chodím do škôl, lebo študenti ma nepoznajú, ale rád spoznávam ja ich.

Som rád, že sa takto vieme navštevovať po Európe. Myšlienka vznikla asi tri roky pred ME. Ide o to, že futbal je tímový šport a povedali sme si s iným vyslancami, že chcú chodiť do rôznych krajín a hovoriť mladým, že ich krajina hrá ME a je z nás jeden veľký tím," uviedol 69-ročný Nemec.

Študentom nemeckej školy v Bratislave sa prihovoril pred a aj po skončení otázok od médií:

"Všetci ľudia sú takí istí. Pozorujem krajiny a nasávam energiu. Snažím sa spoznávať človeka a atmosféru. Veľa som zažil. Aj slovenskí futbalisti musia vstúpiť na hraciu plochu s tým, že idú hrať futbal a idú zvíťaziť a je jedno, kto stojí proti nim. Nemôžu mať strach.

Ak prehrajú, musia sa tešiť, že reprezentovali svoju krajinu a podali dobrý výkon a tešili sa už len z toho, že sa kvalifikovali na ME."