Mucha: Zaradili sme spiatočku a cúvame. Čuduje sa, že bývalí hráči sú ticho

Mala to byť povinná jazda. Po prepade do C-divízie Ligy národov pomýšľali slovenskí futbalisti na okamžitý návrat do vyššej kategórie. Ich plán však dostal vážne trhliny. Po štyroch zápasoch a najmä po dvoch prehrách s Kazachstanom už nemajú postup vo vlastných rukách. „Pravdepodobne sa budeme ďalej trápiť v C-divízii. Bohužiaľ,“ hovorí pre Sportnet bývalý reprezentačný brankár a účastník MS 2010 i EURO 2016 JÁN MUCHA.

Ako by ste charakterizovali stav, v ktorom sa nachádza slovenská reprezentácia?

Neviem, či sa dá opísať dvomi vetami to, kde sa momentálne nachádzame. Je to na hlbšiu analýzu. Nedokážeme uhrať prijateľné výsledky s podpriemernými mužstvami. Situácia nie je ideálna, čo nás, fanúšikov slovenského futbalu, neteší. Slováci v priebehu ôsmich dní dvakrát prehrali s Kazachstanom, ktorému v rebríčku FIFA patrí 125. miesto. Prečo? Lebo súper viac chcel, bol jednotný a bojovný. Zároveň slabší než my, ale to nič neznamená. Mali sme prevahu v držaní lopty i všetkých štatistických ukazovateľoch, ale ak sa do toho nevloží srdce, nasadenie a mužstvo nepracuje ako celok, tak nastáva problém.

Kazachom strelili Slováci v dvoch zápasoch jediný gól. Len raz skórovali aj pri výhrach nad Bieloruskom a Azerbajdžanom. Chýba tímu väčšia kvalita? Môžeme sa vyhovárať na to, že nemáme útočníkov či na novú generáciu, ale nepripisoval by som to tomu. Máme hráčov, ktorí hrávajú v dobrých ligách v zahraničí. Reprezentácia je však niečo iné, je to obraz nášho futbalu. Bohužiaľ, zaradili sme výraznú spiatočku a cúvame. Pritom kvalita v mužstve je, za tým si budem stáť. Hoci možno nie taká, ako pred desiatimi rokmi.