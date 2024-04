Rozhodca Kružliak zažije premiéru na EURO, nominovaní sú aj dvaja slovenskí asistenti

Do Nemecka vyšle svojich rozhodcov 14 rôznych krajín. Dvoch zástupcov budú mať na na turnaji Taliansko, Nemecko, Francúzsko a Anglicko.

Premiérovú nomináciu na ME vo futbale dostal Ivan Kružliak, na kontinentálny šampionát pôjde aj s asistentmi Branislavom Hanckom a Jánom Pozorom.

Všetci sa na túto pozíciu mimoriadne dobre pripravili a my veríme, že na záverečnom turnaji ukážu svoju kvalitu,“ povedal pre oficiálny web UEFA výkonný riaditeľ rozhodcov Roberto Rossetti z Talianska.

Futbalové ME v Nemecku sa uskutočnia od 14. júna do 14. júla. Ich súčasťou budú aj slovenskí futbalisti, ktorí sa predstavia v základnej E-skupine a ich súpermi v boji o postup do vyraďovacej časti budú Belgičania, Ukrajinci a Rumuni.