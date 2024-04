Veterán cíti dýku do chrbta, nevie to zniesť. Ako bude vyzerať slovenský tím na ME?

„Za takýchto okolností ma radšej tréner nemal vôbec volať. Samozrejme, že ma to nahnevalo, ale v prvom rade mi to prišlo celé ľúto, že sa takto niekto ku mne zachoval. Bola to dýka do chrbta a cítim to ako obrovskú ranu, s ktorou sa neviem vyrovnať,“ priznal Mak v rozhovore pre denník Šport.

Mak: To by ma zabilo

„Neviem si predstaviť, že by som šiel na kemp pred ME a tréner by mi po ňom povedal, že mám ísť domov, že som sa mu do nominácie nezmestil. To by ma úplne zabilo, jednoducho by som to nezniesol,“ naznačil Mak.

Nebol to prvý prípad, keď medzi hráčom a reprezentačným trénerom zlyhala komunikácia. Tréner Calzona zatiaľ na slová Maka verejne nereagoval.

Majstrovstvá Európy odštartujú 14. júna 2024 v Nemecku. Nominácia by mala byť uzavretá asi do konca mája.