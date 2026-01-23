Gólové hody na San Sire. Inter Miláno otočilo zápas šiestimi gólmi v rade

23. jan 2026 o 22:54
Domáci futbalisti prehrávali už 0:2, no zápas otočili do polčasovej prestávky.

Serie A - 22. kolo

Inter Miláno - AC Pisa 6:2 (3:2)

Góly: 39. Zielinski (z 11 m), 41. Martínez, 45+2. Esposito, 82. Dimarco, 86. Bonny, 90+2. Mchitarjan - 11. a 23. Moreo

Futbalisti Interu Miláno zvíťazili v 22. kole talianskej Serie A nad Pisou 6:2 a na čele neúplnej tabuľky majú 6-bodový náskok pred AC Miláno. Ich mestský rival má však zápas k dobru.

Inter prehrával s nováčikom súťaže 0:2 po dvoch presných zásahoch Stefana Morea, no tromi gólmi v závere prvého polčasu otočil skóre.

V druhom dejstve pridal ďalšie tri góly.

Tabuľka Serie A

Serie A

    dnes 22:54
