Southgate prehovoril o svojej budúcnosti na lavičke Anglicka. EURO je jeho posledná šanca

Päťdesiattriročný rodák z Watfordu vedie anglický výber od septembra 2016 a zmluvu má len do skončenia tohtoročného Eura. ME sa začnú už v piatok 14. júna a potrvajú mesiac.

"Ak nezvíťazíme, tak na tomto poste asi nezostanem. Mám teda asi poslednú šancu," vyhlásil pre nemecké periodikum Bild.

"Myslím si, že možno aj polovica trénerov reprezentácie môže po turnaji skončiť. Taký je medzinárodný futbal," pokračoval niekdajší obranca, ktorý hrával aj ako stredopoliar a v národnom tíme absolvoval 57 duelov.

Angličania sa pod taktovkou Southgata dostali do semifinále MS 2018 aj do finále ME 2021.

V prvom prípade nestačili na Chorvátov, v druhom na Talianov. Na ostatnom svetovom šampionáte sa ich púť skončila vo štvrťfinále prehrou s Francúzmi.