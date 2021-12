Brazílčania, Číňan a slovenský talent, ktorý mal autonehodu. Okresný tím je unikát

Keďže je to ich prvá skúsenosť so zahraničím, boli ochotní ísť aj do nižšej súťaže. Ich mená sú Gabriel Maluf Barbosa Batista a Joao Gustavo Silva Nascimento, obaja majú veľký potenciál.

Oni sem idú s cieľom odísť z chudobnej krajiny a dostať sa do Európy. A toto je ich prvý krok k lepšiemu životu.

Nie tak, ako si mnohí myslia. Niektorí Slováci by za to nehrali. Navyše, môžeme mať na nich vyššie nároky a očakávať od nich viac.

Koľko vás stojí jeden?

Tristo eur na mesiac. Každému vybavíme tiež stravu a ubytovanie.

Nie je to málo, ale na druhej strane ani veľa. Ako vravím, mnohí futbalisti by za to nehrali.

Pre nás je jednoduchšie zobrať mladého chalana, ktorý má ambície, ako dotiahnuť hotového Slováka, ktorý je náročný a nemôžeme na neho toľko tlačiť.

Keď rátame aj domácich Slovákov, v kabíne máte hráčov z troch kontinentov.

A na jar aj zo štvrtého (smiech). Na ceste sú dvaja hráči z Afriky, ide o devätnásťročných mladíkov z Nigérie a Kamerunu. Jeden ide priamo z domova a druhý hrával naposledy v Lotyšsku.

Pre takýchto chlapcov je hrať na Slovensku česť. A zároveň šanca živiť sa futbalom.

Už viackrát sme sa stali svedkami, že chlapec z dediny to dotiahol do Fortuna ligy. Spomeniem Japonca Takuto Oshimu, ktorý z maličkého klubu TJ Družstevník Župčany prestúpil do Michaloviec, kde stabilne hráva.

Viem, že hráme len piatu ligu, ale rozhodne je to jedna z ciest ako sa živiť futbalom.

FC Slovan Modra sa dá označiť za multikultúrne mužstvo. Ako sa k vám dostal Číňan Longjie Xia?

Rovnako ako všetci, vďaka kamarátom, s ktorými som v minulosti hrával. Longjie Xia bol naposledy v Rakúsku, kde mu to nevyšlo, preto sme ho na polroka zavolali k nám.

Je to dobrý futbalista a chlapec do kabíny. Je to slušný, dobrý človek na výbornej futbalovej úrovni, preto spĺňa všetky predpoklady, aby hral za Modru.

Čo mám informácie, veľmi sa mu u nás páči, preto bude v klube pokračovať.

V prípade Brazílčanov nie je isté, či na jar nastúpia, pretože majú ambície hrať vo vyššej súťaži.