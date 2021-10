Odkaz dostal aj z Manchestru. Dojemný príbeh mladého Slováka sfilmovali

KOŠICE. Patril k najväčším slovenským futbalovým talentom svojej vekovej kategórie. Absolvoval skúšky v anglických kluboch Manchester United, Manchester City, Brighton i nemeckom Norimbergu. V akadémii City trénoval s Philom Fodenom či Jadonom Sanchom. „Neskutočný hráč. Loptu sa mu nedalo vziať. Dostal prihrávku pri vlastnej bránke, prešiel celé ihrisko a dal gól,“ spomínal na Sancha s odstupom času. Slovensko reprezentoval v mládežníckych výberoch. Pamätný je jeho zápas v kategórii sedemnásťročných, keď dal hetrik Severnému Írsku.

„Súper otočil stav na 3:2, podarilo sa mi vyrovnať, ale potrebovali sme zvíťaziť. V závere som bombou pravačkou skóroval opäť a vyhrali sme 4:3. Dodnes mám pred očami radosť trénera Hudeca, ktorý v eufórii vyhodil do vzduchu svoj zápisník,“ usmieval sa v čase, keď už bol z najhoršieho vonku.

Osudný návrat z koncertu Život Martina Murcka navždy zmenili Vianoce 2017. Tri dni po Štedrom dni sa spolu s kamarátmi vybral z rodnej Kurimy (okres Bardejov) na koncert svojho obľúbeného rapera Kaliho do neďalekých Raslavíc. Pri návrate domov im auto idúce z vedľajšej cesty nedalo prednosť a došlo k dopravnej nehode. Murcko utrpel vážne poranenie lebky, tridsať úlomkov mu ohrozovalo mozog. V kritickom stave ho previezli na ARO do Svidníka a odtiaľ do Košíc. Lekárom, ktorí mu spočiatku nedávali veľké šance na prežitie, sa ho napokon podarilo zachrániť.

Koncom roka 2018 začal pozvoľna s tréningom a postupne sa vrátil do futbalového diania. Hrával za dorast Bardejova, Kurimu a od leta minulého roka nastupuje za Modru, ktorá je účastníkom piatej ligy ObFZ Bratislava-vidiek. V sezóne má na konte päť gólov. Keďže pri nehode prišiel o časť lebky, nastupuje s prilbou na hlave.

V súčasnosti hráva futbal s ochrannou prilbou. (Autor: FC Slovan Modra/ Ladislav Kertész)

Je potrebné mať plán B Počas tohto týždňa sa uskutočnila premiéra 41-minútového dokumentárneho filmu o Martinovi Murckovi. Na jeho vzniku sa podieľali režisér Michal Romeo Dvořák a Liga na ochranu slovenských športovcov (LOSS). „Osveta mladých športovcov v prípade, ak im do cesty príde životná prekážka, je minimálna. Na Martinovom prípade sme chceli aj ostatným ukázať, aby si počas kariéry pripravovali aj plán B. Je to skvelý vzdelávací materiál,“ povedal predseda LOSS Róbert Jano ml. S myšlienkou na natočenie dokumentu sa autori začali pohrávať v máji, samotné natáčanie sa začalo na prelome mája a júna.

Dej sa odohráva v Bratislave, Modre, Bardejove, Kurime i Košiciach, kde v tamojšej telocvični pomáha Zuzana Žirková mladému športovému talentu s prípravou na zápočet z basketbalu. „Na koncert som nešiel piť alkohol, ale preto, že tie pesničky zbožňujem, viem ich naspamäť. Navyše, každý deň som mal to isté. Chcem všetkým odkázať nech si vážia to, čo majú, pretože v sekunde o to môžu prísť,“ vyhlásil Murcko.

„Bolo to emočne ťažké, ale teším sa z toho, že ľuďom to môže dať plus do života,“ opísal svoje dojmy zo sledovania dokumentu.

Martin Murcko v drese slovenskej mládežníckej reprezentácie. (Autor: SFZ)

Tarkovič: Mohol sa dostať do áčka Štvrtkovú premiéru v Košiciach si nenechalo ujsť viacero osobností slovenského futbalu. Nechýbali prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, prvý viceprezident Richard Havrilla, reprezentačný tréner Štefan Tarkovič, či šéf Únie ligových klubov Ivan Kozák. „Som plný emócií. Martina som zažil, keď hrával za mládežnícke reprezentácie, mal som ho podrobne vyskautovaného. Bol jeden z hráčov, ktorí mali namierené k dobrej kariére,“ skonštatoval Tarkovič.

Keď hrával za mládežnícke reprezentácie, mal som ho podrobne vyskautovaného. Bol jeden z hráčov, ktorí mali našliapnuté na dobrú kariéru. Štefan Tarkovič

Murcko mohol podľa neho zabojovať aj o miesto v A-tíme Slovenska. „Som o tom presvedčený. O miere jeho schopností svedčí aj to, že ho v mladom veku pozvali na skúšku anglické veľkokluby. V topforme mohol byť na svojom poste hráčom ako Weiss, Stoch či Mak,“ poznamenal Tarkovič. „Vážim si to, ako sa on i jeho blízki ľudia dokázali so situáciou popasovať. Teraz je nastavený tak, že chce dosiahnuť nové ciele. Je to bojovník,“ vyhlásil. Túži ísť vyššie. Chce to čas Martin Murcko sa vrátil nielen do bežného života, ale aj k súťažnému futbalu. Odvtedy, čo sa tak stalo, uplynulo dva a pol roka. „Vyhral som s Kurimou šiestu ligu, ale potreboval som trocha zmeniť okolie. Doma všetci odo mňa očakávali, že budem hrať rovnako ako predtým. To sa hneď nedá,“ hovorí 21-ročný mladík, ktorý v Modre pôsobí aj ako tréner a vykonáva rôzne práce na štadióne. „Zažil som tréningy v Anglicku a viem, čo deti potrebujú. A keď treba pokosiť trávu alebo čokoľvek iné, nepoviem nie. Chcem byť schopný robiť viac vecí než len jednu,“ zdôraznil.

Murcko na skúške v Manchestri United. (Autor: archív M.M.)

Na prvom mieste je uňho stále pozícia hráča. Napriek všetkému, čím si prešiel, mu ambície nechýbajú. „Musí ísť o postupné kroky. Z piatej ligy by som chcel poskočiť možno do tretej, potom do druhej a dať za Petržalku gól Bardejovu. Alebo opačne. Pracovať dlhší čas a potom sa opäť posúvať vyššie. Na Slovensku je už len jedna úroveň,“ hovorí študent druhého ročníka fakulty telesnej výchovy a športu v Bratislave.