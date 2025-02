Real Madrid podal po prehre sťažnosť na rozhodcu i VAR. Škandál, píše klub vo vyhlásení

MADRID. Futbalový klub Real Madrid adresoval Španielskej futbalovej federácii (RFEF) formálnu sťažnosť po kontroverzných rozhodnutiach v sobotňajšom zápase La Ligy, v ktorom prehral 0:1 na ihrisku Espanyolu Barcelona.

O triumfe domácich rozhodol v 85. minúte obranca Romero, ktorého mal rozhodca podľa trénera Realu Carla Ancelottiho vylúčiť ešte v prvom polčase po faule na Kyliana Mbappého.

"Rozhodnutie rozhodcu a VAR-u je nevysvetliteľné. Najdôležitejšia vec je chrániť hráča a bol to jasný faul, veľmi zlý zákrok s rizikom. Našťastie sa nič nestalo, no hrozilo nebezpečenstvo zranenia. Na to je tu aj VAR. Považujeme za nevysvetliteľné, že neudelili červenú kartu," uviedol Ancelotti pre klubový web.