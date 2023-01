Grendela prekvapil predčasný koniec v Podbrezovej. S novým klubom má smelé plány

Grendel: Treba si dávať vysoké ciele

"Viem to už zhruba mesiac. K tejto téme sme si sadli po poslednom jesennom zápase. Bol som trochu prekvapený, pretože som mal platnú zmluvu do leta. Myslel som si, že to s chlapcami dotiahnem do konca sezóny a že spolu spravíme pekný výsledok.

Zámery vedenia boli iné a ja som ich s pokorou akceptoval. Klub mal na to svoje dôvody, takže sme si podali ruky a pekne ukončili našu spoluprácu," vysvetlil pre oficiálny fortunaligový web.

Grendel je trojnásobný slovenský majster s ŠK Slovan Bratislava či štvornásobný víťaz Slovenského pohára vo futbale (trikrát so Slovanom a raz so Spartakom Trnava).

Podbrezovej pomohol k postupu medzi elitu a o niečo podobné sa pokúsi aj v FK Pohronie.