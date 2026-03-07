Bizarný príbeh strateného dresu. Španielsky klub zverejnil otvorený list, mala ho však Madonna

Španielsky futbalový klub Celta Vigo začiatkom tohto týždňa zverejnil otvorený list so žiadosťou o pomoc pri hľadaní dresu z roku 1990.
Dres opísali ako „symbol časti emocionálneho dedičstva nášho klubu a toho, čo predstavuje“. Ten sa napokon našiel, v šatníku ho má americká popová legenda Madonna.
Tá v príspevku na sociálnej sieti uviedla: „Tento dres visí v mojom archíve. V duchu ho nosím a reprezentujem váš tím.“
Prezident klubu Marian Mourino Terrazo následne vysvetlil, ako sa k nej dostal. Madonna v roku 1990 vystupovala naživo na štadióne klubu Balaidos, na sebe mala modrý dres Celty.
„Táto milovaná spomienka stále žije medzi našimi fanúšikmi. Fotografia, na ktorej máte náš dres, sa stala mýtom a teraz je súčasťou našej histórie, ktorá sa často píše aj za hranicami futbalového ihriska. Tento ikonický obraz s postupom rokov nadobudol nový lesk.“
Pred zápasom Celty proti Realu Madrid na ich štadióne Balaidos v piatok klub premietal zábery z koncertu a na ihrisku vystúpila kapela, tanečníci a speváci, ktorí zaspievali Madonnin hit Like A Prayer.