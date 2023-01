Predĺženie v pohároch by sa malo zrušiť, tvrdia tréneri v Španielsku

MADRID. Predĺženia vo futbalových pohárových zápasoch by sa mali zrušiť. Myslia si to tréner Atletica Madrid Diego Simeone i kouč Betisu Sevilla Manuel Pellegrini.

Nedávne semifinálové stretnutia španielskeho Superpohára dospeli obe do predĺženia a následne i do jedenástkového rozstrelu.

"Hracieho času je dosť. Malo by sa ísť hneď do rozstrelu," vyhlásil podľa AFP tréner Atletica, ktorého so zverencami čaká vo štvrtok štvrťfinále Copa del Rey proti mestskému rivalovi Realu.

Podobný názor ako Simeone má aj tréner Betisu. Sevillčania majú za sebou v semifinále Superpohára predĺženie, ktoré rozuzlenie neprinieslo a Barcelona postúpila do finále až po jedenástkach.