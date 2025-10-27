Zlé správy pre Neapol. De Bruyne bude pravdepodobne mimo hry až niekoľko mesiacov

TASR|27. okt 2025 o 14:55
Poranil si stehenný sval.

NEAPOL. Belgický futbalista Kevin de Bruyne má vážne zranenie stehenného svalu a bude niekoľko mesiacov mimo hry.

V pondelok o tom informoval jeho klub SSC Neapol, ktorému pre zranenia chýbajú aj slovenský reprezentant Stanislav Lobotka či útočníci Romelu Lukaku a Rasmus Höjlund.

De Bruyne sa chytil za zadnú časť pravého stehna ihneď, čo premenil penaltu v sobotňajšom šlágri s Interom Miláno a naštartoval Neapol k víťazstvu 3:1. Z ihriska mu museli pomôcť dvaja členovia zdravotníckeho tímu.

„Po zranení, ku ktorému prišlo počas zápasu s Interom, podstúpil testy v nemocnici Pineta Grande, ktoré ukázali závažné poškodenie stehenného svalu v pravom stehne. Hráč už začal s rehabilitáciou,“ uviedol Neapol v pondelkovom vyhlásení.

Neapol neuviedol, kedy očakáva de Bruyneov návrat, ale podľa talianskych médií ide o podobné zranenie, aké utrpel jeho spoluhráč a krajan Romelu Lukaku. Ten sa zranil ešte v príprave a pravdepodobne sa vráti až v januári.

Lobotka si začiatkom októbra poranil sval v súboji s FC Janov (2:1) a nemohol nastúpiť v drese slovenskej reprezentácie v októbrových stretnutiach kvalifikácie MS 2026 proti Severnému Írsku (0:2) a Luxembursku (2:0).

Neapol príde v decembri a januári aj o ďalšieho člena základnej zostavy Franka Anguissu, ktorý bude reprezentovať Kamerun na Africkom pohári národov. Informovala agentúra AP.

    dnes 14:55
