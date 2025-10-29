De Bruyne si v tomto roku už nezahrá. Operácia dopadla úspešne

BRUSEL. Belgický futbalový stredopoliar Kevin de Bruyne sa v stredu v Antverpách podrobil úspešnej operácii zadného stehenného svalu.
Spoluhráč slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku v SSC Neapol sa zranil vo víkendovom šlágri talianskej Serie A proti Interu Miláno (3:1).
Po premenenom pokutovom kope na 1:0 musel ísť v 37. minúte dole z ihriska.
„Operácia, pri ktorej bol prítomný aj šéf lekárskeho tímu Neapola Raffaele Canonico, dopadla dobre.
De Bruyne teraz začne v Belgicku s rehabilitáciou a pooperačnými cvičeniami," uviedol Neapol vo svojom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.
De Bruyne si v tomto roku už nezahrá.