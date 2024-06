Na pozíciu náhradníka je zvyknutý. Byť žolíkom mi vyhovuje, vraví Strelec

MAINZ. Slovenský futbalový útočník David Strelec nebol v úvodných dvoch zápasoch na EURO 2024 v Nemecku v základnej zostave, no do oboch stretnutí skupiny E nastúpil z lavičky.

V úvodnom stretnutí nastúpil v 70. minúte namiesto Róberta Boženíka a mal aj jeden strelecký pokus. Ten však nemieril na bránku. Proti Ukrajine odohral o desať minút viac, na hrote striedal znova Boženíka.

Spolu s klubovým spoluhráčom Jurajom Kuckom sú tak momentálne jediní Slováci z Niké ligy, ktorí zasiahli do stretnutia na ME. Okrem nich je v tíme aj obranca Sebastian Kóša zo Spartaka Trnava.

"Vnímam to ako pozitívnu vec, odmenu za prácu počas uplynulej sezóny. Som rád, že som tu, vieme, že to nie je jedna z top líg na svete a o to viac si to vážim," povedal Strelec pre TASR.