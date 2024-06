Čierna bodka za nevydareným EURO. Chorvátsko dostalo od UEFA vysokú pokutu

Ďalších 30-tisíc zaplatia za použitie pyrotechniky divákmi v hľadisku a rovnakú sumu za bližšie nešpecifikované "nevhodné správanie". Za účasť na turnaji a dosiahnuté výsledky pritom dostanú Chorváti od UEFA odmenu 9,2 milióna eur.

UEFA okrem toho stále vedie vyšetrovanie možného rasizmu zo zápasu medzi výbermi Chorvátska a Albánska, dopustiť sa ho mali fanúšikovia oboch tímov.

Chorváti boli blízko k postupu do osemfinále ME 2024, keď v zápase proti Talianom viedli gólom skúseného Luku Modriča z 55. minúty, no v úplnom závere nadstaveného času vyrovnal Mattia Zaccagni. Deľba bodov zaistila postup pre taliansky tím a odsunul chorvátsky výber na 3. priečku v tabuľke, zisk dvoch bodov im napokon nestačil na prienik do vyraďovacej časti.

Uvedený zápas bol možno posledný reprezentačný pre Modriča, ktorý sa v pondelok stal najstarším autorom gólu v histórii ME.