VIDEO: Argentína má na dosah obhajobu titulu. Postup do finále potvrdil Messi

Copa América 2024 - semifinále

Kanada: Crépeau - Johnston, Bombito, Cornelius, Davies (C) (71. Osorio) - Koné, Eustáquio (72. Choinière) - Laryea (55. Ahmed), David (64. Oluwaseyi), Shaffelburg (55. Millar) - Larin

Argentína: E. Martínez - Montiel (71. Molina), Romero, Li. Martínez, Tagliafico (64. Otamendi) - De Paul, Fernández, Mac Allister (78. Palacios) - Messi (C), Álvarez (78. La. Martínez), Di María (78. González)

EAST RUTHERFORD. Obhajcovia titulu z Argentíny postúpili do finále Copa América 2024 , keď v semifinále v New Jersey zdolali po góloch Juliána Álvareza a Lionela Messiho Kanadu 2:0.

"Užívajme si to, čo zažívame ako národný tím, ako skupina. Nebolo ľahké byť opäť vo finále, opäť bojovať o majstrovský titul," povedal Messi pre TyC Sports.

"Prežívam to tak, ako som v poslednom čase prežíval všetko: veľmi si to užívam a uvedomujem si, podobne ako Fideo (Di María) a Ota (Otamendi), že sú to posledné súboje," dodal.

VIDEO: Zostrih zápasu Argentína - Kanada v semifinále Copa América 2024