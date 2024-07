Kanada



Kanaďané na turnaji zatím nějaké úchvatné výkony nepředvádějí a můžou být rádi, že podstoupili do semifinále. Ve skupině se utkali právě se zmíněnou Argentinou, Chile a s Peru. Země javorového listu uhrála ve skupině pouhé čtyři body, ale i toto ji stačilo na postup mezi nejlepších osm, kde po velké bitvě nakonec zdolala Venezuelu až po penaltovém rozstřelu.

Do šampionátu vstoupila Kanada dle očekávání prohrou 0:2 s úřadujícími světovými šampiony z Argentiny, od té doby ale neinkasovala a především díky pevné defenzivě tak slaví úspěch. Druhý zápas ve skupině přihrál Kanadě do cesty Peru a byla z toho výhra 1:0. Ta ukončila 24 let dlouhé čekání na výhru nad jihoamerickým soupeřem. Jedinou branku zápasu vstřelil v 74. minutě 24letý forvard francouzského Lille Jonathan David , který zároveň patří s Alphonso Daviesem mezi největší hvězdy týmu.

V posledním vystoupení ve skupině uhrála Kanada potřebnou remízu 0:0 s Chile, která jí k zajištění postupu stačila. Na řadu tak přišla vyřazovací fáze a Kanada se utkala s vítězem skupiny B, tedy s Venezuelou. Kanaďané šli po třinácti minutách do brzkého vedení zásluhou útočníka Nashvillu Jacoba Shaffelburga. Tato branka ale vítězná nebyla, jelikož po změně stran vyrovnal Salomon Rondon a poslal zápas do penalt. Tam rozhodla šestá série, kde jeden z Venezuelců neproměnil a o postupu Kanady do semifinále tak rozhodl Ismael Kone.