Wales tento rok neprehral, no Slovenky si veria. Kopúň: Chceme ich prekvapiť

POPRAD. Tréner slovenskej ženskej futbalovej reprezentácie Peter Kopúň očakáva náročný dvojzápas v prvom kole play off o postup na budúcoročné ME proti Walesu.

Majú to premyslené, ako to chcú hrať, majú výborné krídla, veľmi atletické. Stredové hráčky, sú fakt dobré driblerky a v podstate bude veľmi dôležité práve v tých kritických miestach pred pokutovým územím byť veľmi koncentrovaný. Tá kreativita je fakt také niečo, čo v iných tímov nevidíme," povedal Kopúň.

Bolo to trošku náročnejšie, snažil som sa držať nejaké mustry, ktorú máme, s ktorými hračkami sme dlhšie a už máme nažité veci. Pred zápasom už nie je taký priestor vymýšľať. Budú to len detaily, s ktorými budeme pracovať," zhrnul kouč družstva.

Naozaj nám to pomohlo a tentokrát si myslím, že aj zväz investoval čas do toho, aby v podstate zorganizovali aj program pre tých ľudí, ktorí prídu a každý si prišiel na svoje.

Bohatý sprievodný program

SFZ by rád prilákal na tribúny aj rodiny s deťmi, čomu prispôsobil aj program pred samotným výkopom. Už doobeda je na programe detský turnaj.

Bude aj ´fun park´ s množstvom zaujímavých atrakcií a aj streetfood jedlo. Vystúpia speváci Peter Cmorík a Dominika Mirgová. Informovala mediálna manažérka Monika Jurigová.

"Zo strany zväzu, my tento postup do barážových zápasov o postup na ME žien berieme ako taký historický a prelomový úspech ženského futbalu a dievčat, ktoré sa o to najviac s realizačným tímom pričinili.

Som veľmi rád, že aj spolu s novým generálnym partnerom, spoločnosťou Lidl sme sa dohodli a pripravili pre ľudí, ktorí sem prídu, pomerne pekný a bohatý program už pred zápasom.

Snahou je prilákať najmä mladých ľudí, rodiny s deťmi. Práve aj tento program by mohol priniesť pre nich taký bonus, aby strávili nejaký čas v Poprade.