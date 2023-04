Udrel rozhodca hráča Liverpoolu? Komisia rozhodcov bude incident skúmať

Na videozáznamoch sa zdalo, že Hatzidakis udrel lakťom do tváre obrancu Liverpoolu v závere prvého polčasu. Organizácia PGMOL vo svojom vyhlásení potvrdila, že sa bude záležitosťou zaoberať.

"PGMOL si je vedomá incidentu, do ktorého sa zapojili asistent rozhodcu Constantine Hatzidakis a obranca Liverpoolu Andrew Robertson počas polčasovej prestávky na Anfield Road. Záležitosť v plnom rozsahu preskúmame."

Hlavný tréner "The Reds" Jürgen Klopp sa po zápase nevedel k incidentu vyjadriť: "Viem, že sa to stalo, ale nepozeral som sa na to. Zábery budú hovoriť samy za seba."