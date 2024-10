Najlepší štart sezóny za posledných 26 rokov. Aston Villa chce zabojovať aj v Lige majstrov

Táto výhra posunula Villu na štvrté miesto so ziskom 17 bodov z ôsmich zápasov, len o bod za vedúcim Liverpoolom, ktorý má ale zápas k dobru.

"Každý zápas je náročný a my musíme byť stále konzistentní, venovať plnú pozornosť každej situácii," povedal Emery novinárom. "Teší ma, že sme výborne reagovali na hru súpera, hrali zodpovedne a dokázali zvrátiť priebeh zápasu."

Villa vyhrala starý Európsky pohár, predchodcu Ligy majstrov, v roku 1982, ale 41 rokov nehrali v tejto súťaži.

Tento rok sa chcú posunúť ešte ďalej. "V minulej sezóne sme sa sústredili na to, aby sme sa dostali do Európy a zahrali si Ligu majstrov, a teraz si to užívame," povedal Emery.

"Fanúšikovia vedia, aká dôležitá je pre nás Premier League, aby sme znova hrali v Európe aj budúci rok, dúfajme v Lige majstrov."

Najbližšie budú hostiť taliansky tím Bologna v Lige majstrov v utorok.