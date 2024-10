Patrí k najinovatívnejším trénerom históre. Arsene Wenger oslavuje 75 rokov

"Kanonieri" sa pod jeho vedením zapísali do histórie ako tzv. mužstvo "The Invincibles" (nepremožiteľní) v sezóne 2003/04 ziskom titulu v anglickej Premier League bez jedinej prehry.

PARÍŽ. Úspechy dosahoval už ako tréner AS Monaco, no najvýraznejšie ho preslávilo takmer 22-ročné pôsobenie na lavičke FC Arsenal.

Wenger sa narodil 22. októbra 1949 v Štrasburgu, vo francúzskom regióne Alsasko a vyrastal v malej obci Duttlenheim. Pochádza z rodiny, ktorá vlastnila obchod s náhradnými dielmi pre automobily a bistro s názvom La Croix d´Or.

Vo svojej knihe s názvom "My Life in Red and White" uviedol, že práve alkohol a násilie z krčmového prostredia podnietili jeho záujem o ľudskú psychológiu.

"Neexistuje lepšia psychologická príprava než vyrastať v krčme, pretože tam ste v kontakte so všetkými možnými ľuďmi a vypočujete si, akí dokážu byť k sebe krutí. Od raného veku som dostával praktické psychologické vzdelanie," uviedol Wenger v roku 2009.