VIDEO: Fanúšikovia už jasali. City otočilo zápas až v nadstavenom čase

Duel na štadióne Molineux mal prekvapivý priebeh, keďže domáci sa po peknej akcii od obrany, cez pravú stranu a centri do šestnástky dostali do veľkej šance a Jörgen Larsen poslal loptu za bezmocného brankára.

Do šance ho pustil pravý bek City Rico Lewis, ktorý ho nepokryl a nestihol sa vrátiť. Hostia ihneď na to prebrali opraty duelu, v prvom polčase mali až 79% držanie lopty, no len ťažko sa dostávali do vyložených šancí.

V 19. minúte navyše unikol Semedo, ktorého strelu zastavil Edersona. City pokračovalo v tlaku a vyrovnanie prišlo v 33. minúte, keď Joško Gvardiol spred šestnástky zakrútil loptu k pravému rohu.