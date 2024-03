Ďalšia reorganizácia? Som skôr skeptický, vraví tréner tradičného klubu

BRATISLAVA. Na jeseň absolútne dominovali, na čele majú desaťbodový náskok. Futbalisti FK Inter Bratislava majú pred jarným štartom IV. ligy Bratislavského futbalového zväzu vynikajúcu východiskovú pozíciu. Tréner mužstva ANDREJ ŠTELLÁR v rozhovore pre Sportnet hovoril o zimnej príprave, ambíciách, ale aj o plánovanom novom formáte tretej ligy.

Jarná časť IV. ligy BFZ sa začína cez víkend. Ste spokojný so zimnou prípravou aj napriek tomu, že niektoré plánované prípravné zápasy sa neuskutočnili pre maródku súperov?

Naplánovaných sme mali jedenásť prípravných zápasov. Žiaľ, štyri sa zrušili, jednak kvôli maródkam súperov, ale aj kvôli našej maródke. Zranenia a absencie nie sú neobvyklé v amatérskom futbale, chlapci chodia do práce a do školy, náročné sú aj zmeny terénov. Spokojný som však s prístupom hráčov, napriek tomu, že príprava bola extrémne dlhá. Súťaž sa začína až 16. marca, hráči boli bez súťažného zápasu už od novembra. Je to strašne dlhá doba. Príprava mala svoj vývoj, to, čo sme potrebovali odtrénovať, to sme odtrénovali. Hrali sme prípravné zápasy aj so súpermi z vyšších súťaží, s týmto vládne u mňa spokojnosť.

Máte podľa vás teraz silnejšie mužstvo ako v jesennej časti? Oproti jesennej časti nám odišli štyria hráči, traja do iných klubov a Samo Hasoň ukončil aktívnu kariéru pre pretrvávajúce problémy s kolenom. Prišlo šesť hráčov. Tomáš Majtán sa vrátil z Rakúska po polročnom pôsobení. Z hosťovania v Bernolákove sa vrátil Jakub Kolník, z Rusoviec prišiel Timothy Zmajkovič a prišli dvaja zahraniční hráči, Miguel Garcia zo Španielska a Brazílčan Joao Gabriel prišiel z Jakubova. Z Rakúska sa vrátil po dlhodobom zranení náš odchovanec Marek Sabo. Momentálne máme 22-členný káder, z toho jeden hráč, Marcel Oravec je dlhodobo zranený po operácii predného skríženého väzu.

Inter má filozofiu dať priestor mladým vlastným odchovancom. Ako do nej zapadajú zahraniční hráči? Filozofia klubu ostáva. Zahraniční hráči prišli na posty, ktoré sme potrebovali kvalitne posilniť. Príchody nastali aj po dobrej spolupráci s ich manažérom, nebol to výstrel do tmy. Bolo to dlhodobo pripravované. Máme hráča Rafaila Koniosa z Grécka a od jeho manažéra k nám prišiel španielsky futbalista. Brazílčana Joaa Gabriela sme vyhliadli z Jakubova, on už na Slovensku pôsobí dlhšie. Potrebovali sme zaplátať ofenzívnu dieru. Musím však povedať, že naši vlastní odchovanci, ktorí v lete vyšli z dorastu, pracovali počas jesennej časti i počas zimnej prípravy veľmi dobre a štyroch-piatich z nich vieme zapracovať priamo do základnej zostavy. Ideme teda ďalej po našej ceste v súlade s našou filozofiou.

Na čele tabuľky máte desaťbodový náskok pred Tomášovom, čo už môže byť celkom pohodlný rozdiel. Čo čakáte od jarnej časti? Chceli sme na jeseň získať čo najväčší počet bodov, aby sme mohli mužstvo pripravovať na to, aby postúpilo do tretej ligy, odkiaľ sme vypadli z trinásteho miesta. Môže sa javiť, že máme pohodlný náskok. Zamerali sme sa najmä na to, aby sme mužstvo skvalitnili, plus zapracovali našich mladých hráčov. Chceme vyhrať súťaž a vrátiť sa do tretej ligy ako víťaz. Cieľ je jednoznačný a bolo by aj alibistické dávať si pred jarnou časťou cieľ, že chceme skončiť do tretieho miesta. Chceme náskok čo najviac navýšiť a byť suverénni v štvrtej lige. Chceme dokázať, že nepatríme do štvrtej ligy.