Čavrič za Slovensko na EURO? Plánujú ma povolať, tvrdí bývalý hráč Slovana

BRATISLAVA. Svetoví brankári, kvalitná defenzíva i stred poľa. Reprezentáciu Slovenska dlhodobo trápi útok. Problémový post by mohol vyriešiť srbský kanonier Aleksandar Čavrič. Muž, ktorý sa stal ikonou Slovana Bratislava, v ktorého drese strelil množstvo dôležitých gólov. Čoskoro tridsaťročný útočník v zimnom prestupovom období po ôsmich rokoch opustil najslávnejší slovenský klub a úradujúceho majstra.

Hoci odišiel do japonského klubu Kashima Antlers, jeho meno sa stále spája so Slovenskom. Vďaka reprezentácii, za ktorú by chcel nastúpiť na blížiacom sa EURO 2024.

„Rozprával som sa s prezidentom Kováčikom i trénerom Calzonom. Obaja mi sľúbili, že občianstvo do majstrovstiev Európy stihneme,“ prezradil pre TVNOVINY.sk Aleksandar Čavrič. O slovenské občianstvo požiadal ešte v novembri 2022. Zatiaľ "vybavené" nie je. „V decembri sme sa úprimne rozprávali s pánom Kováčikom, opätovne sa ma spýtal, či môj záujem reprezentovať Slovensko stále pretrváva. Odvetil som - samozrejme. Na to mi povedal, že sa na úradoch rozhýbali a od začiatku roka 2024 pracujú na vyhotovení môjho pasu. A tiež to, že ma plánujú povolať do reprezentácie,“ dodal.

Rodák z Vukovaru sa čuduje, prečo proces vybavovania jeho občianstva trvá tak dlho. Je však trpezlivý. „Keď to odľahčím, myslím, že by mi ho pokojne mohli dať aj zajtra. Som si istý, že keď niečo naozaj chcete, tak pre to spravíte maximum. Tak to funguje všade, na Slovensku aj v hociktorom inom štáte. Keď chcete, aby niekto vašu krajinu reprezentoval a nejakým spôsobom jej pomohol, urobíte všetko pre to, aby dostal občianstvo,“ uviedol Čavrič.