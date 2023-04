Dievča s vrkočmi od susedov prispelo k malému zázraku v Partizánskom

BRATISLAVA. Florbalistky FBK Harvard Partizánske sa postarali o malý zázrak. Nováčik v ženskej extralige dokráčal až k majstrovskému titulu.

„Nemôžem tomu uveriť. Ak by mi to niekto povedal na začiatku sezónu, odvetil by som, že je blázon,“ smial sa v rozhovore pre Sportnet jeden z dvojice trénerov a predseda klubu Dušan Ďuríček.

Do mesta priviezli titul po dlhých 29 rokoch. V roku 1994 sa tešili hádzanárky HCT JASPOL Partizánske.

„Nechceli sme sa uspokojiť s umiestnením v strede tabuľky. Po postupe do extraligy som povedala, že ideme vyhrať celú extraligu,“ tešila sa šestnásťročná útočníčka Lenka Červená, ktorá bola výraznou oporou tímu.