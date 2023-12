Napravia vlaňajší neúspech? Fínov môžu o semifinále obrať Slováci

Z pohľadu kvalitných mien bude tohtoročný fínsky káder trochu slabší, avšak z hľadiska tímovej hry a systému by malo ísť o lepšie fungujúci tím. V skupine A sa predstaví proti Kanade, Švédsku, Nemecku a Lotyšsku.

GÖTEBORG. Fíni minulý rok vypadli vo štvrťfinále majstrovstiev sveta do 20 rokov po sérii štyroch šampionátov s medailovým ziskom. Stalo sa to napriek silnému kádru, ktorému však chýbala tímovosť, ktorou sú Fíni inak dobre známi.

Pri kvalite Fínov bolo ťažké predpovedať, ktorí hráči sa nedostanú na záverečnú súpisku, no v predikcii som sa vychádzajúc z ich zápasov pokúsil skombinovať formácie a páry, ktoré by sa mohli na šampionáte ukázať. Nič nie je samozrejme istotou, ale na základe istých tendencií sa dá načrtnúť, ako približne bude finálna podoba tímu vyzerať.

Oficiálny výber 42-ročného trénera Lauriho Mikkolu pozostáva z 25 hráčov, a tak minimálne dvaja z nich budú ešte vyškrtnutí. Tímy síce berú so sebou do dejiska turnaja aj záložných hráčov, ale tí slúžia ako rezerva.

Skaut a spolupracovník Sportnetu Samuel Tirpák pred MS do 20 rokov ponúkne analýzu, rozbor, predpovede i vlastné pohľady na každú reprezentáciu, ktorá hrá na turnaji.

Návrat do semifinále po neúspešnejšom roku je celkom pravdepodobný.

Cestu do štvrťfinále by mali zvládnuť bez väčších ťažkostí. V najlepšej osmičke budú musieť vyhrávať systémovo, keďže kvalitou nie sú na úrovni Švédska a USA, dvoch papierovo najlepších tímov na šampionáte.

Očakávajte od nich ten typický únavný hokej, ktorým sú známe ich seniorské výbery. V podstate v každej ich formácii sa nájde hráč stavaný na tento štýl. Budú skvelí na puku a ich presilovky by mali byť nebezpečné.

Z minuloročného šampionátu sa vracia do tímu pätica hráčov (Nyman a Hämeenaho už boli spomenutí). Ďalej ide o obrancu a prospekta Los Angeles Kings Otta Salina , ktorý by mohol byť dokonca kapitánom a zároveň obrancom číslo jeden na pravej strane.

Navrátilcom je i brankár Niklas Kokko má kvality na to, aby sa zaradil k najlepším brankárom turnaja. Patrí Seattlu Kraken, klubu, ktorého brankárskym skautom je na Sasu Hovi.

Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko na MS v hokeji do 20 rokov 2023. (Autor: Puckfans.at / Andreas Robanser)

Kaskimäki je hráčom HIFK Helsinki, v ktorého štruktúrach pôsobí aj slovenský brankár Rastislav Eliaš. Jeho hlavnou zbraňou je rýchly prechod medzi pásmami z ľavej strany a aktívne vyhľadávanie streleckých pozícii v útočnom pásme okamžite po vstupe do pásma.

Dopĺňať by ich vo formácii na ľavom krídle mal ofenzívne ladený center a prospekt St. Louis Blues Aleksanteri Kaskimäki , ktorý si na majstrovstvách zahral aj pred rokom.

Na pozícii pravého krídla nastupoval po boku Heleniusa takmer vo všetkých zápasoch silový útočník, strelec a prospekt Seattlu Kraken Jani Nyman . Nyman sa delí spolu s dvoma ďalšími hráčmi o prvenstvo na čele streleckej tabuľky v Liige so 14 gólmi v 28 zápasoch. Jeho duet s Heleniusom by mal priniesť hokejovú šou.

Na ľavom krídle by mal nastúpiť center a prospekt Columbusu Blue Jackets Oiva Keskinen, ktorý nastupuje za Tapparu Tampere. Keskinen je kreatívny hráč, ktorého hlavnou zbraňou je hľadanie prihrávkových línii pre svojich spoluhráčov. Je síce primárne center, no zvykne pôsobiť aj na krídle, čo by mal byť prípad majstrovstiev, keďže sa mu odtiaľ ľahšie tvorí hra a nemá defenzívne povinnosti.