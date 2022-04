Bol Škrtel vylúčený správne? Komisia rozhodcov poskytla stanovisko

Ale vždy je to aj o subjektívnom posúdení, preto opakujem, že si rozhodca mal ísť situáciu ešte raz pozrieť na monitor,“ doplnil Medveď.

Podľa pravidiel áno, je to priestupok na udelenie červenej karty. A faul Škrtela napĺňa všetky atribúty na vylúčenie. Záber centrálnej kamery podľa môjho názoru jasne ukazuje, že ide o zmarenie jasnej gólovej príležitosti.

„Ak si zoberiete, že v danom momente mal hráč loptu pod kontrolou a mohol ísť sám na brankára, pričom ho jeho súper fauluje - je to jasná a očividná chyba, že nebol vylúčený?

Zásah VAR-u do situácie však uznal ako správne, neudelenie červenej karty by totiž mohlo byť jasnou a očividnou chybou, ako sa píše vo VAR protokole.

Následne mal rozhodca posúdiť doplňujúce kritériá, pri ktorých sa zvažuje napríklad zmarenie sľubne sa rozvíjajúcej útočnej akcie alebo zmarenie jasnej gólovej príležitosti. Doplňujúce kritériá aplikuje rozhodca len v prípade možných disciplinárnych sankcií.

Zvažuje nasledujúce okolnosti: vzdialenosť miesta priestupku od bránky, smer útočnej akcie, možnosť držania alebo získania lopty pod kontrolu a postavenie a počet brániacich hráčov.

Zvažujúc tieto rozhodujúce okolnosti vzhľadom na možnú disciplinárnu sankciu, hráč už bol v blízkosti PÚ domácich a teda bez priestupku obrancu by vzhľadom na jeho rýchlosť bežal sám na brankára D, loptu by bez priestupku získal pod kontrolu, žiadny z dvoch brániacich hráčov vzhľadom na ich postavenie nemohol zasiahnuť do akcie útočníka H č.7.

Na základe týchto okolností sa jednalo o zmarenie jasnej gólovej príležitosti /možnosti dosiahnuť gól/ a preto sa brániaci hráč domácich č.37 dopustil priestupku na udelenie ČK.“