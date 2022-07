Hrávajú bosé a bez dresov. Slovenský klub potešil deti v Afrike

„Pomáhame tam, kde je to skutočne potrebné. Uvedomujeme si, že život v Afrike je oveľa ťažší ako u nás,“ uviedol manažér FC Slovan Modra, bývalý hráč Humenného a Bardejova Norbert Sališ.

MODRA. Pekné gesto urobil amatérsky klub FC Slovan Modra . Do ďalekej Kene poslal sadu dresov, rozlišovačky a rôzne tréningové pomôcky.

Deti v týchto kategóriách hrávajú v Afrike väčšinou bosé a bez dresov. Na sto detí pripadá desať lôpt.

„Veci, ktoré sú u nás nepotrebné môžu byť niekde inde vzácne. Poprosil som preto kamaráta, ktorý chodí pravidelne do Kene, aby ich zobral so sebou. A malo to úspech,“ prezradil Sališ s tým, že okrem vecí poslali finančnú hotovosť.