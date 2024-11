Ancelotti musí riešiť problémy. Real stratil obrancu zrejme do konca sezóny

Tréner Realu Carlo Ancelotti v sobotu uviedol, že bude nútený sa obrátiť na hráčov z mládežníckej akadémie.

Okrem Militaa sa v sobotu k dlhej listine zranených pridali krajný obranca Lucas Vázquez a útočník Rodrygo.

„Momentálne nerozmýšľam nad posilami, pretože sa musíme pripravovať na zápasy s hráčmi, ktorých máme,“ povedal Ancelotti na tlačovej konferencii.

„Tri zranenia v prvom polčase sú veľmi nezvyčajné. Náročný rozpis zápasov neumožňuje hráčom dostatočný odpočinok a regeneráciu.“

„Dnes nastúpil z lavičky obranca akadémie Raul Asencio, ktorý sa dobre zapojil do hry, a stredopoliar Federico Valverde podal kvalitný výkon ako krajný obranca. Minulý rok sme sa so zraneniami vyrovnali efektívne, a rovnako to zvládneme aj tento rok.“